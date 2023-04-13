«Абсурдная ситуация»: Сенатор о требовании выплатить Украине $5 млрд
Сенатор Константин Долгов в эфире НСН напомнил о примате российского права над международными нормами.
Россия не будет исполнять решение международных судов по выплате Украине за ущерб от потери крымских активов, заявил в интервью НСН бывший уполномоченный МИД по верховенству права, член Совета Федерации Константин Долгов.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов компенсации за ущерб от потери активов в Крыму.
«Абсурдная ситуация. Я абсолютно уверен, что никаких действий по его исполнению не будет. В Конституцию внесены поправки, в соответствии с которыми реализуется примат нашего права над всеми международными нормами, и [Россия] полагает неисполнение решений международных инстанций, которые прямо противоречат принципам нормы нашей Конституции», - сказал Долгов.
Собеседник напомнил о многочисленных нарушениях со стороны украинской стороны, в том числе воровстве российского газа, которые страны Запада открыто игнорируют.
«Что касается позиции Украины в отношении газотранспортной системы, в отношении транзита газа, воровства нашего газа, то тут, как говорится, нарушений с их стороны – огромное количество, и это, к сожалению, продолжается», - напомнил сенатор.
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Едва ли от международных судов стоит ожидать принятия объективных решений, считает Долгов, однако полностью отказываться от этих механизмов России не следует.
«Современная система международного так называемого правосудия политически ангажирована, поэтому реальных шансов на принятие объективных решений, которые бы учитывали российские интересы, крайне мало. Это не значит, что нужно совершенно отказаться от использования судебных механизмов, но здесь надо взвешивать «за» и «против», обеспечивать теми средствами, которые имеются в нашем распоряжении. Уходят, например, компании с нашего рынка – активы продаются, эти деньги идут на развитие нашей экономики. В частности, на докапитализацию фонда развития промышленности – абсолютно правильный путь», - резюмировал собеседник.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет», сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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