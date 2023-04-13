«Абсурдная ситуация»: Сенатор о требовании выплатить Украине $5 млрд

Россия не будет исполнять решение международных судов по выплате Украине за ущерб от потери крымских активов, заявил в интервью НСН бывший уполномоченный МИД по верховенству права, член Совета Федерации Константин Долгов.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» заявил, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию заплатить пять миллиардов долларов компенсации за ущерб от потери активов в Крыму.