«Не конфискуют, но заморозят»: Предсказана судьба активов РФ в швейцарских банках
Закрытие счетов россиян нанесло серьезный урон репутации швейцарской банковской системы, сказал НСН Анатолий Бажан.
Вероятнее всего, швейцарские банки заморозят российские активы, конфисковать их не позволяет существующее законодательство. Об этом НСН заявил руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
Ранее швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России. Ряд кредитных организаций анонсировали закрытие счетов россиян, если те платят налоги в российский бюджет. Об этом изданию РБК рассказали два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе страны. Отмечается, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse. По словам Бажана, сегодня немногие российские компании хранят свои активы в швейцарских банках.
«Швейцария присоединилась к санкциям, естественно, она раскрывает соответствующую информацию перед европейскими и американскими властями. Сомневаюсь, что можно получить точные данные, сколько российских компаний пользуются услугами швейцарских банков, если только сами швейцарцы не предоставят такую информацию», — сказал Бажан.
Собеседник НСН отметил, что, скорее всего, швейцарские банки заморозят активы россиян.
«Они также могут вернуть деньги собственникам. Клиент закрывает счет, и деньги перечисляются на счета тех банков, которые собственник укажет. Однако наиболее вероятный сценарий — заморозка активов. Конфискация не укладывается в рамки существующего законодательства. Сейчас даже не могут решить вопрос, можно или нельзя использовать замороженные средства, которые на счетах в Швейцарии держал наш Центробанк», — добавил эксперт.
Бажан подчеркнул, что действия швейцарских банков наносят серьезный удар по их репутации.
«Насколько я понимаю, усилился отток денег из банковской системы Швейцарии. Это же не только российские деньги, но и средства других корпораций и владельцев счетов, которые не относятся к российской юрисдикции, но опасаются, что в отношении них такие акции также могут быть совершены», — заявил собеседник НСН.
В заключение экономист предположил, что происходящее может быть предвестником грядущего банковского кризиса.
«Сегодня некоторые банки испытывают большую потребность в привлечении средств, потому что у них есть большие дыры, обязательства, которые перед ними имеют кредитуемые, не всегда выполняются. Некоторые банки — источники будущего банковского кризиса, но когда он произойдет, пока трудно сказать», — резюмировал он.
Ранее Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за нарушения при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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