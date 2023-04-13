«Не конфискуют, но заморозят»: Предсказана судьба активов РФ в швейцарских банках

«Швейцария присоединилась к санкциям, естественно, она раскрывает соответствующую информацию перед европейскими и американскими властями. Сомневаюсь, что можно получить точные данные, сколько российских компаний пользуются услугами швейцарских банков, если только сами швейцарцы не предоставят такую информацию», — сказал Бажан.

Собеседник НСН отметил, что, скорее всего, швейцарские банки заморозят активы россиян.

«Они также могут вернуть деньги собственникам. Клиент закрывает счет, и деньги перечисляются на счета тех банков, которые собственник укажет. Однако наиболее вероятный сценарий — заморозка активов. Конфискация не укладывается в рамки существующего законодательства. Сейчас даже не могут решить вопрос, можно или нельзя использовать замороженные средства, которые на счетах в Швейцарии держал наш Центробанк», — добавил эксперт.

Бажан подчеркнул, что действия швейцарских банков наносят серьезный удар по их репутации.

«Насколько я понимаю, усилился отток денег из банковской системы Швейцарии. Это же не только российские деньги, но и средства других корпораций и владельцев счетов, которые не относятся к российской юрисдикции, но опасаются, что в отношении них такие акции также могут быть совершены», — заявил собеседник НСН.

В заключение экономист предположил, что происходящее может быть предвестником грядущего банковского кризиса.

«Сегодня некоторые банки испытывают большую потребность в привлечении средств, потому что у них есть большие дыры, обязательства, которые перед ними имеют кредитуемые, не всегда выполняются. Некоторые банки — источники будущего банковского кризиса, но когда он произойдет, пока трудно сказать», — резюмировал он.

Ранее Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за нарушения при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

