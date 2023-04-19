«Без имен и сумм»: Почему банки Кипра не отчитываются о закрытых счетах россиян
Гарегин Тосунян в разговоре с НСН выразил мнение, что европейские банки воспользуются моментом и попытаются «урвать» свой кусок с российских клиентов.
Банки не станут афишировать имена и суммы закрытых российских счетов, так как это навредит репутации финансовых организаций, рассказал НСН президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus разослал российским клиентам уведомления о закрытии их счетов, сообщила компания Main Partner Trust. Причина – желание США и Великобритании помешать обходить санкции против России. Банк будет закрывать счета за налоговое резидентство РФ, наличие доходов от санкционного бизнеса в России, удаленную работу на российские компании, а также «неправильный» вид на жительство.
«Закрытие счетов производится индивидуально, банки не будут афишировать, кому и на какие суммы они закрыли счета. Кипр обслуживал своих клиентов на протяжении длительного времени как офшорная зона. И безотносительно этого, банк не станет раскрывать для широкой публики счета своих клиентов. Даже тех, с которыми он расстается, потому что после этого к ним не пойдут клиенты. Это приватная информация», - сказал Тосунян.
Он считает неправильной политику ввода ограничений по национальному признаку, однако уверен, что банки некоторых стран воспользуются моментом и заработают свой процент на операциях с российскими держателями валюты.
«Возврат в Россию валютных средств – не такая простая проблема. Наверное, промежуточно это будут все-таки какие-то страны, более лояльно относящиеся и заинтересованные в том, чтобы поток [валютных активов] направился к ним. Какое-то количество таких стран есть, и у них есть энное количество банков, которые [пойдут на это] ради наживы. Постепенно этот сегмент будет сужаться. Проблема, конечно, серьезная, она глобального порядка: кто как себя поведет и кто войдет в эту систему санкционных, или наоборот, сдержанных подходов по отношению к российским клиентам, тем более, что надо понимать, что не очень правильно вводить ограничения по национальному признаку», - заключил собеседник.
Ранее швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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