«Без имен и сумм»: Почему банки Кипра не отчитываются о закрытых счетах россиян

«Закрытие счетов производится индивидуально, банки не будут афишировать, кому и на какие суммы они закрыли счета. Кипр обслуживал своих клиентов на протяжении длительного времени как офшорная зона. И безотносительно этого, банк не станет раскрывать для широкой публики счета своих клиентов. Даже тех, с которыми он расстается, потому что после этого к ним не пойдут клиенты. Это приватная информация», - сказал Тосунян.

Он считает неправильной политику ввода ограничений по национальному признаку, однако уверен, что банки некоторых стран воспользуются моментом и заработают свой процент на операциях с российскими держателями валюты.

«Возврат в Россию валютных средств – не такая простая проблема. Наверное, промежуточно это будут все-таки какие-то страны, более лояльно относящиеся и заинтересованные в том, чтобы поток [валютных активов] направился к ним. Какое-то количество таких стран есть, и у них есть энное количество банков, которые [пойдут на это] ради наживы. Постепенно этот сегмент будет сужаться. Проблема, конечно, серьезная, она глобального порядка: кто как себя поведет и кто войдет в эту систему санкционных, или наоборот, сдержанных подходов по отношению к российским клиентам, тем более, что надо понимать, что не очень правильно вводить ограничения по национальному признаку», - заключил собеседник.

Ранее швейцарские банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов, если они платят налоги в российский бюджет, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

