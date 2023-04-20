В Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины

Рабочая группа Евросоюза ищет способы использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Об этом заявила министр Швеции по вопросам ЕС Джессика Росвалль в интервью испанскому изданию La Razon.

Страны G7 продолжат заморозку российских активов до завершения конфликта на Украине

Росвалль отметила, что такая работа «сложна во многих отношениях».

Кроме того, по словам министра, Швеция вместе с группой стран создают международный центр по «судебному преследованию преступлений агрессии для координации работы прокуроров»

Ранее власти США приняли решение о передаче активов российских предпринимателей на восстановление Украины, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзШвецияУкраина

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