В Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины
Рабочая группа Евросоюза ищет способы использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Об этом заявила министр Швеции по вопросам ЕС Джессика Росвалль в интервью испанскому изданию La Razon.
Росвалль отметила, что такая работа «сложна во многих отношениях».
Кроме того, по словам министра, Швеция вместе с группой стран создают международный центр по «судебному преследованию преступлений агрессии для координации работы прокуроров»
Ранее власти США приняли решение о передаче активов российских предпринимателей на восстановление Украины, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru