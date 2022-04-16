Россия запретила Джонсону и министрам Великобритании въезд в страну

«Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики», — написано в сообщении.

Уточняется, что в Россию запрещено въезжать премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, его заместителю Доминику Раабу, главе МИД Британии Элизабет Трасс, а также министрам обороны, внутренних дел, финансов транспорта и культуры. Кроме того, в список включены заместитель министра обороны, первый министр Шотландии, генеральный прокурор Англии и Уэльса и депутат парламента от консервативной партии и экс-премьер Великобритании Тереза Мэй.

В МИД РФ подчеркнули, что в ближайшее время список будет расширен, пишет Газета.ru.

Ранее Великобритания расширила пакет антироссийских ограничений и снесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц.

