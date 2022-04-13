Великобритания расширила санкции в отношении России
Великобритания внесла в санкционный список против РФ еще 206 физических и юридических лиц.
В него попали совладелец «Лукойла» Вагит Аликперов, Владимир Якунин, Виктор Медведчук, батальон ЛНР «Заря», основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, Сергей Фурсенко, Газпромбанк, банк «Открытие», банк «Россия», сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов, СОГАЗ, супруга главы МИД Сергея Лаврова.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден условились продолжать экономическое давление на РФ в качестве ответа военную спецоперацию на территории Украины.
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