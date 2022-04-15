Попавший под санкции миллиардер Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Ранее Евтушенков впервые попал под санкции Великобритании. Компания сообщила, что он передал 10% акций АФК «Система» сыну Феликсу Евтушенкову.

В обосновании введения санкций против Евтушенкова сказано, что он получает выгоду от правительства РФ или поддерживает его за счет того, что является совладельцем АФК «Система», которая, в свою очередь, имеет деловые интересы в российской энергетике и телекоммуникациях, являющихся стратегическими секторами для российского правительства.

