Попавший под санкции миллиардер Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Миллиардер Владимир Евтушенков вышел из состава совета директоров АФК «Система». Как сообщается в релизе компании, сделал он это по собственному желанию.

Совет директоров корпорации избрал зампредседателя совета Анну Белову исполняющей обязанности председателя вместо Евтушенкова.

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Ранее Евтушенков впервые попал под санкции Великобритании. Компания сообщила, что он передал 10% акций АФК «Система» сыну Феликсу Евтушенкову.

В обосновании введения санкций против Евтушенкова сказано, что он получает выгоду от правительства РФ или поддерживает его за счет того, что является совладельцем АФК «Система», которая, в свою очередь, имеет деловые интересы в российской энергетике и телекоммуникациях, являющихся стратегическими секторами для российского правительства.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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