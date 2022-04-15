Попавший под санкции миллиардер Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»
Миллиардер Владимир Евтушенков вышел из состава совета директоров АФК «Система». Как сообщается в релизе компании, сделал он это по собственному желанию.
Совет директоров корпорации избрал зампредседателя совета Анну Белову исполняющей обязанности председателя вместо Евтушенкова.
Ранее Евтушенков впервые попал под санкции Великобритании. Компания сообщила, что он передал 10% акций АФК «Система» сыну Феликсу Евтушенкову.
В обосновании введения санкций против Евтушенкова сказано, что он получает выгоду от правительства РФ или поддерживает его за счет того, что является совладельцем АФК «Система», которая, в свою очередь, имеет деловые интересы в российской энергетике и телекоммуникациях, являющихся стратегическими секторами для российского правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru