Россия включила в санкционный список 144 представителя прибалтийских стран
Россия включила в черный список 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает RT.
В стоп-лист вошли чиновники этих стран, в том числе министры, а также депутаты местных парламентов, общественные деятели и журналисты, наиболее враждебно настроенные против России. Всем им запрещается въезд на территорию РФ.
Как подчеркнули в МИД РФ, часть из них принимали участие в варварских кампаниях по сносу советских памятников воинам-освободителям и героям Великой Отечественной войны, другие были уличены в героизации нацизма и эскалации украинского конфликта, ряд из них принимал активное участие в разжигании русофобских настроений и гонениях на русскоязычных граждан.
Ранее, как сообщала НСН, МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой.
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