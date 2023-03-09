Россия включила в санкционный список 144 представителя прибалтийских стран

Россия включила в черный список 144 граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает RT.

В стоп-лист вошли чиновники этих стран, в том числе министры, а также депутаты местных парламентов, общественные деятели и журналисты, наиболее враждебно настроенные против России. Всем им запрещается въезд на территорию РФ.

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Как подчеркнули в МИД РФ, часть из них принимали участие в варварских кампаниях по сносу советских памятников воинам-освободителям и героям Великой Отечественной войны, другие были уличены в героизации нацизма и эскалации украинского конфликта, ряд из них принимал активное участие в разжигании русофобских настроений и гонениях на русскоязычных граждан.

Ранее, как сообщала НСН, МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииПрибалтикаЧерный СписокМИД РФ
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