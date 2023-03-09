Россия включила в санкционный список 144 представителя прибалтийских стран

Как подчеркнули в МИД РФ, часть из них принимали участие в варварских кампаниях по сносу советских памятников воинам-освободителям и героям Великой Отечественной войны, другие были уличены в героизации нацизма и эскалации украинского конфликта, ряд из них принимал активное участие в разжигании русофобских настроений и гонениях на русскоязычных граждан.

Ранее, как сообщала НСН, МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой.

