МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой

Министерство иностранных дел России допускает, что Польша и страны Балтии могут пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, однако сама она не стремится к такому шагу. Такая точка зрения опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули на Смоленской площади, даже в самой сложной ситуации нужно стараться сохранять каналы для поддержания диалога, решения вопросов россиян, которые находятся за рубежом.

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В МИД особо отметили, что в случае разрыва дипотношений с вышеуказанными государствами, ответственность за последствия будет лежать исключительно на властях этих стран.

В МИД пообещали «твердо отстаивать» национальные интересы Российской Федерации, и призвали оппонентов осознать «долгосрочные последствия» своих демаршей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Литва на днях призвала членов Евросоюза последовать примеру стран Балтии и понизить статус дипломатического представительства РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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