МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой
Министерство иностранных дел России допускает, что Польша и страны Балтии могут пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, однако сама она не стремится к такому шагу. Такая точка зрения опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Как подчеркнули на Смоленской площади, даже в самой сложной ситуации нужно стараться сохранять каналы для поддержания диалога, решения вопросов россиян, которые находятся за рубежом.
В МИД особо отметили, что в случае разрыва дипотношений с вышеуказанными государствами, ответственность за последствия будет лежать исключительно на властях этих стран.
В МИД пообещали «твердо отстаивать» национальные интересы Российской Федерации, и призвали оппонентов осознать «долгосрочные последствия» своих демаршей.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Литва на днях призвала членов Евросоюза последовать примеру стран Балтии и понизить статус дипломатического представительства РФ.
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