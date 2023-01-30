МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой

Министерство иностранных дел России допускает, что Польша и страны Балтии могут пойти на разрыв дипломатических отношений с Москвой, однако сама она не стремится к такому шагу. Такая точка зрения опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнули на Смоленской площади, даже в самой сложной ситуации нужно стараться сохранять каналы для поддержания диалога, решения вопросов россиян, которые находятся за рубежом.