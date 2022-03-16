Япония лишит РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Решение об этом принял премьер страны Фумио Кисида. По данным телеканала, о данном решение Токио может объявить 16 марта. Исключение Москвы из перечня благоприятствуемых в торговле государств «лишит ее торговых преференций» со стороны Японии.

Напомним, правительство Японии расширило список товаров и технологий, которые запрещены к экспорту в Россию из-за ситуации на Украине. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.

