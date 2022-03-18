Япония ввела санкции против Захаровой и «Рособоронэкспорта»

Санкции касаются официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, а также 15 россиян, девять компаний и организаций в России. В частности в список попали восемь заместителей глава Минобороны РФ, производственный холдинг «Вертолеты России» и Объединенная авиастроительная корпорация.

Напомним, японские власти лишат Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее эта страна расширило список товаров и технологий, которые запрещены к экспорту в Россию из-за ситуации на Украине. Помимо этого, запрет на экспорт касается и продукции военного назначения, в частности бронежилетов и оружия.

