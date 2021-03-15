Терпеть хамство? В России спорят о выходе из Совета Европы
Участие в конвенциях Совета Европы отвечает интересам России, несмотря на антироссийские выпады, уверены дипломаты и депутаты.
Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский предупредил, что выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы. В интервью «Независимой газете» дипломат напомнил, что в арсенале Совета Европы свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих, в том числе, борьбу с терроризмом и отмыванием денег, пресечение контрафакта медицинской продукции, международное сотрудничество, развитие образования и молодежной мобильности, культурные обмены,.
Солтановский уточнил, что Россия присоединилась к 68 соглашениям, и эти инструменты работают в интересах страны и ее граждан.
Впрочем, как считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, выход России из ПАСЕ и Совета Европы вполне возможен, что серьёзно ударит по статусу этих организаций.
«Россия – половина Европы по территории, не говоря уже о человеческом потенциале. После ухода России ПАСЕ окончательно маргинализируется. Посмотрите, мы вышли из G8, и теперь на G7 мало кто обращает внимание. Ее место заняла G20, где Россия играет заметную роль вместе с партнерами из стран БРИКС. Вот к чему это приводит. Сейчас Совет Европы переклинило, вместо диалога они сосредоточились на поучении других, это уже не та организация, которая была 25 лет назад», - заключил в беседе с НСН парламентарий.
При этом за выход России из ПАСЕ активно ратуют Литва и Украина. Так, представитель украинцев Алексей Гончаренко призвал Парламентскую Ассамблею быть «сторожевой собакой» на страже верховенства закона и принципов демократии, а не «комнатной собачкой для Путина».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников в эфире НСН призвал не обращать внимание на хамство украинской делегации.
«ПАСЕ – площадка не для того, чтобы нас любили или не любили, а для того, чтобы мы могли изложить свои претензии или возражения на те претензии, которые нам, в том числе несправедливо, предъявляются. Мы там для этого. Отсутствующий всегда неправ, есть такое выражение. Когда льют на нас грязь, а мы не можем ответить. Сегодня мы можем ответить. Так что надо к этому спокойно относиться», - сказал Калашников.
К слову, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, чем вызвала еще большее раздражение Киева.
Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+10 083 / сут.
Умерли
92 090+395 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+9 412 / сут.
- В Московской области девять подростков отравились на турбазе
- Житель Чукотки получил штраф за фейк о вышках 5G
- СМИ: Самолеты НАТО спровоцировали российские C-400 в воздушном пространстве Крыма
- Болгария откроет границы для туристов 1 мая
- СМИ: Дешевые китайские игрушки могут запретить для продажи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru