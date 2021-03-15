Терпеть хамство? В России спорят о выходе из Совета Европы

При этом за выход России из ПАСЕ активно ратуют Литва и Украина. Так, представитель украинцев Алексей Гончаренко призвал Парламентскую Ассамблею быть «сторожевой собакой» на страже верховенства закона и принципов демократии, а не «комнатной собачкой для Путина».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников в эфире НСН призвал не обращать внимание на хамство украинской делегации.

«ПАСЕ – площадка не для того, чтобы нас любили или не любили, а для того, чтобы мы могли изложить свои претензии или возражения на те претензии, которые нам, в том числе несправедливо, предъявляются. Мы там для этого. Отсутствующий всегда неправ, есть такое выражение. Когда льют на нас грязь, а мы не можем ответить. Сегодня мы можем ответить. Так что надо к этому спокойно относиться», - сказал Калашников.

К слову, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, чем вызвала еще большее раздражение Киева.

Ранее зампред ПАСЕ Петр Толстой призвал Россию готовиться к выходу из Совета Европы: по его мнению, страна сама должна покинуть ее, если будет запущен трехсторонний механизм мониторинга.

