Толстой: Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ





Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и быть готовой покинуть организацию, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

«Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет – конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников», - отметил Толстой.