«Переклинило». В Совфеде оценили последствия выхода России из ПАСЕ

«Если уже не Евросоюз, а Совет Европы начнет "чудить", то вопрос о выходе из парламентской ассамблеи вполне уместен. Эта организация, к сожалению, ушла в тень с тех пор, как Евросоюз присвоил себе монопольное право говорить от имени Европы. Я к Совету Европы отношусь без энтузиазма, но очень надеюсь, что до выхода России из ПАСЕ не дойдет. Там мог быть хоть какой-то диалог между странами европейского континента», - отметил он.

Сенатор добавил, что с уходом России Совет Европы станет вырождающейся организацией.

«Это показал опыт последних лет. Пока нас не было в ПАСЕ, там избрали судей в ЕСПЧ. Число представителей России среди них сильно сократилось. Из-за этого решения в отношении России стали политически мотивированными. Этого только слепой не видит», - посетовал Климов.

Собеседник НСН считает, что Совет Европы «переклинило» и он сам подписывает себе приговор.

«Россия – половина Европы по территории, не говоря уже о человеческом потенциале. После ухода России ПАСЕ окончательно маргинализируется. Посмотрите, мы вышли из G8, и теперь на G7 мало кто обращает внимание. Ее место заняла G20, где Россия играет заметную роль вместе с партнерами из стран БРИКС. Вот к чему это приводит. Сейчас Совет Европы переклинило, вместо диалога они сосредоточились на поучении других, это уже не та организация, которая была 25 лет назад», - заключил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 15 марта обсудит с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом санкции в отношении России.

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