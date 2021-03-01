«Переклинило». В Совфеде оценили последствия выхода России из ПАСЕ
Выход России из ПАСЕ и Совета Европы вполне возможен, что серьёзно ударит по статусу этих организаций, заявил НСН сенатор Андрей Климов.
Россия должна быть готова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы в случае запуска трехсторонней процедуры реагирования на нарушение устава в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой. По его словам, это решение будет означать выход России и из Совета Европы, поскольку членство во всех органах едино.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что Совет Европы давно ушёл в тень НАТО и Евросоюза и следует их доктринам, а потому описанный Толстым сценарий вполне реален.
«Если уже не Евросоюз, а Совет Европы начнет "чудить", то вопрос о выходе из парламентской ассамблеи вполне уместен. Эта организация, к сожалению, ушла в тень с тех пор, как Евросоюз присвоил себе монопольное право говорить от имени Европы. Я к Совету Европы отношусь без энтузиазма, но очень надеюсь, что до выхода России из ПАСЕ не дойдет. Там мог быть хоть какой-то диалог между странами европейского континента», - отметил он.
Сенатор добавил, что с уходом России Совет Европы станет вырождающейся организацией.
«Это показал опыт последних лет. Пока нас не было в ПАСЕ, там избрали судей в ЕСПЧ. Число представителей России среди них сильно сократилось. Из-за этого решения в отношении России стали политически мотивированными. Этого только слепой не видит», - посетовал Климов.
Собеседник НСН считает, что Совет Европы «переклинило» и он сам подписывает себе приговор.
«Россия – половина Европы по территории, не говоря уже о человеческом потенциале. После ухода России ПАСЕ окончательно маргинализируется. Посмотрите, мы вышли из G8, и теперь на G7 мало кто обращает внимание. Ее место заняла G20, где Россия играет заметную роль вместе с партнерами из стран БРИКС. Вот к чему это приводит. Сейчас Совет Европы переклинило, вместо диалога они сосредоточились на поучении других, это уже не та организация, которая была 25 лет назад», - заключил парламентарий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 15 марта обсудит с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом санкции в отношении России.
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