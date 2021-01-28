В Госдуме решили проигнорировать хамство Украины в ПАСЕ
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН объяснил, почему Россия не будет выступать за ограничение прав украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на хамство делегатов от Украины.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации, которые ранее оспорила делегация Украины. В ответ представитель украинцев Алексей Гончаренко призвал ПАСЕ быть «сторожевой собакой» на страже верховенства закона и принципов демократии, а не «комнатной собачкой для Путина».
Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о неприемлемости оскорбительных высказываний в адрес России и Путина, после чего Гончаренко нахамил ему, нецензурно обыграв его фамилию.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников в эфире НСН призвал не обращать внимание на хамство украинской делегации.
«Когда ограничивают наши полномочия, мы боремся за то, чтобы этого не было, и говорим почему. Становиться сейчас в позу обиженного и делать то же самое в отношении любой другой [страны - прим. НСН], даже из-за такого хамского, нелицеприятного поведения - это значит, быть ими, теми, кого сегодня осуждаем. Там хватает организаций, которые ведут себя хамски по отношению к нам. Не только украинцы. ПАСЕ – площадка не для того, чтобы нас любили или не любили, а для того, чтобы мы могли изложить свои претензии или возражения на те претензии, которые нам, в том числе несправедливо, предъявляются. Мы там для этого. Отсутствующий всегда неправ, есть такое выражение. Когда льют на нас грязь, а мы не можем ответить. Сегодня мы можем ответить. Так что надо к этому спокойно относиться», - сказал Калашников.
В 2020 году оспорить полномочия россиян в ПАСЕ пыталась литовская делегация. Эта попытка также не увенчалась успехом.
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