Россия готова к восстановлению диалога с европейскими странами, если он будет строиться на принципах равноправия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что перспективы для взаимодействия с Европой сохраняются, однако развитие отношений зависит от позиции, которую займут европейские столицы. По мнению Шойгу, игнорирование собственных интересов под предлогом «российской угрозы» уже приводит к ухудшению уровня жизни в ЕС и может усилить внутренние призывы к сотрудничеству с Москвой.