Шойгу пригрозил Европе словами Суворова про Фермопилы и гроб

Россия готова к восстановлению диалога с европейскими странами, если он будет строиться на принципах равноправия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что перспективы для взаимодействия с Европой сохраняются, однако развитие отношений зависит от позиции, которую займут европейские столицы. По мнению Шойгу, игнорирование собственных интересов под предлогом «российской угрозы» уже приводит к ухудшению уровня жизни в ЕС и может усилить внутренние призывы к сотрудничеству с Москвой.

Востоковед объяснил частые визиты Шойгу в КНДР не только темой СВО

Чиновник также выразил сомнение в эффективности антироссийской повестки в странах Европы и отметил, что в долгосрочной перспективе такие подходы лишь затрудняют поиск компромиссов. Он напомнил, что выбор дальнейшей тактики остается за ЕС, однако призвал к переоценке курса и отказу от конфронтационной риторики.

В завершение Шойгу процитировал слова, приписываемые Александру Суворову, о вере, верности и рассудке русского народа. «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на «Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — сказал он, добавив, что попытки Европы надавить на Россию обречены на провал, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры