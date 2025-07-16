В Польше задержан хакер, связанный с «пророссийской» группой NoName057(16)

Польская полиция задержала предполагаемого участника хакерской группы NoName057(16), связанной с кибератаками на сайты госучреждений и инфраструктурных объектов в странах, поддерживающих Украину. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на данные Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

По данным источника, задержание произошло в Нижней Силезии. Подозреваемый — 18-летний гражданин Польши, которого считают членом «пророссийского» киберформирования. Среди его предполагаемых целей — сайты городских коммунальных служб в Кракове и Познани, а также интернет-ресурсы государственных ведомств.