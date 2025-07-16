В Польше задержан хакер, связанный с «пророссийской» группой NoName057(16)
Польская полиция задержала предполагаемого участника хакерской группы NoName057(16), связанной с кибератаками на сайты госучреждений и инфраструктурных объектов в странах, поддерживающих Украину. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на данные Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.
По данным источника, задержание произошло в Нижней Силезии. Подозреваемый — 18-летний гражданин Польши, которого считают членом «пророссийского» киберформирования. Среди его предполагаемых целей — сайты городских коммунальных служб в Кракове и Познани, а также интернет-ресурсы государственных ведомств.
Следствие предъявило молодому человеку четыре обвинения, включая вмешательство в работу информационных систем и незаконное получение программного обеспечения, предназначенного для совершения атак. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде полицейского надзора.
Как уточняет RMF FM, задержание стало частью международной операции, в рамках которой были арестованы ещё два человека — во Франции и Испании. Всего было выдано восемь ордеров на арест, а обыски прошли в 24 домах на территории Чехии, Германии, Испании и Италии. Помимо этого, спецслужбам удалось вывести из строя более 100 серверов, что привело к отключению значительной части инфраструктуры группировки NoName057(16), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru