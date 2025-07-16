Госсовет оценит меры поддержки семьи и усилит продвижение традиционных ценностей

Комиссия Государственного совета России по направлению «Семья» проведет всероссийский аудит региональных мер поддержки семей с целью выявления наиболее эффективных практик. Об этом сообщил глава Мордовии и руководитель комиссии Артем Здунов в своем Telegram-канале.

По его словам, ключевой задачей станет определение тех механизмов, которые действительно работают на местах, а также выработка предложений по их доработке. К работе над мониторингом планируется привлечь экспертов в сфере здравоохранения, инфраструктуры и семейной политики. Параллельно комиссия намерена активнее использовать медиаплощадки и публичных персон для продвижения традиционных семейных ценностей.