Госсовет оценит меры поддержки семьи и усилит продвижение традиционных ценностей
Комиссия Государственного совета России по направлению «Семья» проведет всероссийский аудит региональных мер поддержки семей с целью выявления наиболее эффективных практик. Об этом сообщил глава Мордовии и руководитель комиссии Артем Здунов в своем Telegram-канале.
По его словам, ключевой задачей станет определение тех механизмов, которые действительно работают на местах, а также выработка предложений по их доработке. К работе над мониторингом планируется привлечь экспертов в сфере здравоохранения, инфраструктуры и семейной политики. Параллельно комиссия намерена активнее использовать медиаплощадки и публичных персон для продвижения традиционных семейных ценностей.
Здунов отметил, что, согласно недавним социологическим данным, почти половина российских семей (49%) выразили желание иметь трех и более детей. В рамках заседания экспертной группы обсуждались факторы, препятствующие росту числа многодетных семей, а также пути решения существующих проблем.
В Мордовии в настоящее время также проводится масштабный опрос населения — его цель заключается в сборе реальных предложений и историй от молодых людей, родителей, а также пожилых граждан. Среди предложенных инициатив: конкурс «Отец года», предоставление дополнительного выходного дня для работающих матерей, бесплатные парковочные места для многодетных, закупка школьной и спортивной формы, а также обеспечение здорового питания в учебных заведениях, передает «Радиоточка НСН».
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