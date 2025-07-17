Из-за мигрантов: В России вспыхнула заболеваемость менингитом

Тенденцию связали с мигрантами, приехавшими в регионы на заработки. До сих пор менингококковая инфекция встречалась только в детских садах и школах. В настоящее время все чаще болеют взрослые. Они попадают в группу с повышенным риском летального исхода.

Медики призывают ввести вакцинацию для детей и подростков. Эксперты хотят обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранцев.

Инфекция менингококка развивается молниеносно, основным отличительным признаком считается появление сыпи, заявила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

