В РПЦ поддержали льготы для семей погибших бойцов вне официального брака

Русская православная церковь поддержала законопроект, направленный на предоставление социальной поддержки семьям погибших участников специальной военной операции, состоявшим в фактических, но не зарегистрированных браках. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщает РИА Новости.

По ее словам, РПЦ считает оправданным предоставление гражданским супругам погибших военнослужащих и их общим детям права на льготы и меры социальной поддержки, аналогично тем, которые уже предусмотрены для официальных вдов.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий

Чернега напомнила, что подобная практика существовала и в годы Великой Отечественной войны, когда указами Президиума Верховного Совета СССР соответствующие гарантии были распространены на гражданских жен и детей погибших бойцов. Она подчеркнула, что такие меры не нанесли ущерба институту брака.

Игумения добавила, что церковь полностью поддерживает поручение президента России по данному вопросу, а конкретные механизмы реализации инициативы находятся в компетенции Госдумы и Совета Федерации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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