В РПЦ поддержали льготы для семей погибших бойцов вне официального брака
Русская православная церковь поддержала законопроект, направленный на предоставление социальной поддержки семьям погибших участников специальной военной операции, состоявшим в фактических, но не зарегистрированных браках. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщает РИА Новости.
По ее словам, РПЦ считает оправданным предоставление гражданским супругам погибших военнослужащих и их общим детям права на льготы и меры социальной поддержки, аналогично тем, которые уже предусмотрены для официальных вдов.
Чернега напомнила, что подобная практика существовала и в годы Великой Отечественной войны, когда указами Президиума Верховного Совета СССР соответствующие гарантии были распространены на гражданских жен и детей погибших бойцов. Она подчеркнула, что такие меры не нанесли ущерба институту брака.
Игумения добавила, что церковь полностью поддерживает поручение президента России по данному вопросу, а конкретные механизмы реализации инициативы находятся в компетенции Госдумы и Совета Федерации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru