В РПЦ поддержали льготы для семей погибших бойцов вне официального брака

Русская православная церковь поддержала законопроект, направленный на предоставление социальной поддержки семьям погибших участников специальной военной операции, состоявшим в фактических, но не зарегистрированных браках. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), сообщает РИА Новости.

По ее словам, РПЦ считает оправданным предоставление гражданским супругам погибших военнослужащих и их общим детям права на льготы и меры социальной поддержки, аналогично тем, которые уже предусмотрены для официальных вдов.