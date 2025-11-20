Захотевшим ядерное оружие европейцам напомнили о «холодной войне»
Заявления европейских политиков о наращивании ядерного оружия угрожают российскому суверенитету, заявил НСН Юрий Швыткин.
Европейские политики приближают мир к ядерной войне своими резкими заявлениями, но Россия готова обеспечить свою безопасность, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
Европе необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России. С таким предложением выступил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности. По его словам, континент уязвим из-за российского оружия, расположенного в Калининградской области. Швыткин объяснил, чем чреваты такие речи.
«Безусловно, это приведет к эскалации напряженности. Недопустимо говорить об увеличении своего ядерного потенциала. Это приближает мир к ядерной войне. Особенно, когда это звучит из уст лидеров европейских государств, которые безответственно относятся к своим заявлениям. Россия никогда не стремилась к такой развязке. Сегодня говорить об этом — значить заниматься провокациями и угрожать европейской и международной безопасности. Такое просто недопустимо. В случае реализации таких заявлений, конечно же, мы будем реагировать соответствующим образом, потому что это будет угрожать, в том числе, и национальному суверенитету нашей страны», — указал он.
Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталёв, в свою очередь, сообщил НСН, что Россию могут не волновать такие проблемы при одном условии.
«В прошлую “холодную войну” тем, что можно назвать "свое тактическое ядерное оружие", располагали такие государства, как Англия и Франция. После распада СССР эта компонента из их ядерного арсенала была убрана. В настоящее время наиболее подходящий потенциальный обладатель тактического ядерного оружия, и при этом являющийся европейской страной, - это Франция. У нее имеется крупный военный ядерный комплекс, который способен проектировать, тестировать и производить такое оружие, если будет принято такое политическое решение. С точки зрения безопасности России ситуация довольно простая. Сколько бы у нашего противника оружия не было и как бы оно не было применено — надо сделать так, чтобы никаких выигрышных вариантов у противника не было и чтобы он это четко осознавал. Во времена прошлой “холодной войны” чего только не было в Европе, но и размеры арсеналов и подходы к их применению были такими, что ни одна из сторон не могла обеспечить себе какой-либо реалистичный сценарий надёжной победы над противником без собственной гибели», — заключил он.
Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с НСН объяснил, кого уничтожат первым в войне НАТО с Россией.
