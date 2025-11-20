Европейские политики приближают мир к ядерной войне своими резкими заявлениями, но Россия готова обеспечить свою безопасность, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.



Европе необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России. С таким предложением выступил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности. По его словам, континент уязвим из-за российского оружия, расположенного в Калининградской области. Швыткин объяснил, чем чреваты такие речи.