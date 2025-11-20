Захотевшим ядерное оружие европейцам напомнили о «холодной войне»

Заявления европейских политиков о наращивании ядерного оружия угрожают российскому суверенитету, заявил НСН Юрий Швыткин.

Европейские политики приближают мир к ядерной войне своими резкими заявлениями, но Россия готова обеспечить свою безопасность, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

Европе необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием для успешного противодействия России. С таким предложением выступил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности. По его словам, континент уязвим из-за российского оружия, расположенного в Калининградской области. Швыткин объяснил, чем чреваты такие речи.

Вырубит всех: Какая страна первой разместит ядерное оружие в космосе
«Безусловно, это приведет к эскалации напряженности. Недопустимо говорить об увеличении своего ядерного потенциала. Это приближает мир к ядерной войне. Особенно, когда это звучит из уст лидеров европейских государств, которые безответственно относятся к своим заявлениям. Россия никогда не стремилась к такой развязке. Сегодня говорить об этом — значить заниматься провокациями и угрожать европейской и международной безопасности. Такое просто недопустимо. В случае реализации таких заявлений, конечно же, мы будем реагировать соответствующим образом, потому что это будет угрожать, в том числе, и национальному суверенитету нашей страны», — указал он.

Эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталёв, в свою очередь, сообщил НСН, что Россию могут не волновать такие проблемы при одном условии.

Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях
«В прошлую “холодную войну” тем, что можно назвать "свое тактическое ядерное оружие", располагали такие государства, как Англия и Франция. После распада СССР эта компонента из их ядерного арсенала была убрана. В настоящее время наиболее подходящий потенциальный обладатель тактического ядерного оружия, и при этом являющийся европейской страной, - это Франция. У нее имеется крупный военный ядерный комплекс, который способен проектировать, тестировать и производить такое оружие, если будет принято такое политическое решение. С точки зрения безопасности России ситуация довольно простая. Сколько бы у нашего противника оружия не было и как бы оно не было применено — надо сделать так, чтобы никаких выигрышных вариантов у противника не было и чтобы он это четко осознавал. Во времена прошлой “холодной войны” чего только не было в Европе, но и размеры арсеналов и подходы к их применению были такими, что ни одна из сторон не могла обеспечить себе какой-либо реалистичный сценарий надёжной победы над противником без собственной гибели», — заключил он.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с НСН объяснил, кого уничтожат первым в войне НАТО с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзЯдерное ОружиеЯдерная Безопасность

Горячие новости

Все новости

партнеры