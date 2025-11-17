«Четвертого рейха не будет!»: Европе предрекли уничтожение в войне НАТО с Россией
Если НАТО решится воевать с Россией, Америка умоет руки, сказал в эфире НСН Василий Дандыкин, а Владимир Болдырев уверен, что Третья мировая закончится очень быстро.
В случае войны НАТО с Россией континентальную Европу и Великобританию уничтожат, заявил в интервью НСН капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Дандыкин считает, что в этом случае США не поддержат Европу, которая обречена.
«Это смертоубийство для Европы, их не останется. Согласно нашей ядерной доктрине, даже при нападении на Калининградскую область мы вправе применить ядерное оружие. Они говорят, что это ерунда, тактическое оружие, но это не только такое оружие. Если возникнет угроза нашему существованию, значит будет применяться всё, и тогда Европы не будет, прежде всего Англии. А американцы умоют руки. Америке, по большому счету, по барабану судьба всех, кроме Америки», - прогнозирует эксперт.
При этом он сравнил Писториуса с Гитлером.
«Писториус - социал-демократ, а именно они в свое время в силу своих гуманных убеждений открыли дорогу Гитлеру к власти. Сейчас есть ощущение, что они такими и остались. Большего "ястреба", чем Писториус, сейчас не придумаешь. История их ничему не учит, потому что Четвертому рейху не бывать», - подчеркнул Дандыкин.
Со своей стороны, экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев назвал сроки возможного конфликта.
«Мы должны быть готовы к началу конфликта на любом направлении – и со стороны Прибалтики, и из Центральной Европы, и со стороны недавно вступивших в НАТО скандинавов. Если Третья мировая война действительно развяжется, это будет очень быстро, поскольку мы применим все силы», - подчеркнул генерал.
По данным немецкого издания Die Welt, в НАТО сочли испытание Россией крылатой ракеты «Буревестник» значительной угрозой. Кроме того, в Альянсе испугались подводных беспилотников «Посейдон», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотни миллионов нелегальных литров: Как проверить магазин на контрафактный алкоголь
- Экс-премьера РФ Касьянова внесли в список террористов и экстремистов
- Кризис памяти: Ноутбуки и смартфоны подорожают из-за дефицита «оперативки»
- Невролог предостерег россиян от сна в «картофельной кровати»
- «Четвертого рейха не будет!»: Европе предрекли уничтожение в войне НАТО с Россией
- Музыкальная индустрия сформулировала принципы регулирования нейросетей
- Путин подписал закон о снижении возраста уголовной ответственности за диверсии
- Генерал Липовой: Зеленский получит от Макрона утилизированные самолеты Rafale
- От творчества к бизнесу: Как менялся музыкальный рынок России в XXI веке
- Россиянам назвали способ защиты от «пенсионеров-скамеров» при покупке квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru