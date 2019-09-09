Российско-украинский обмен связали со сбором компромата на Байдена

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшую субботу, 7 сентября. Он выразил надежду, что впоследствии с семьями встретятся и другие украинские граждане. Ранее процесс поддержал и президент США Дональд Трамп, назвавший это возможным «первым гигантским шагом к миру».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что в данном случае важнее неожиданные слова Трампа, тогда как заявление Болтона прозвучало по инерции.

«Я бы все-таки обратил внимание не на слова Болтона, поскольку они последовали после заявления Трампа. Он после обмена поздравил и Россию, и Украину, с этим очень важным шагом на пути к дальнейшим событиям и прекращению конфликта. Это самое значительное высказывание из США от лица президента в каком-то положительном русле. До этого оттуда шла только самая беспощадная критика России, требования освободить Крым, санкции из-за Донбасса», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что важным свидетельством изменения позиции США стало и прекращение военной помощи Украине. При этом первопричиной, возможно, является сбор компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого в свое время называли американским «генерал-губернатором Украины».