Российско-украинский обмен связали со сбором компромата на Байдена
Американист объяснил в эфире НСН, почему США неожиданно поддержали первый реальный шаг Украины и России к нормализации отношений.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал важным обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в минувшую субботу, 7 сентября. Он выразил надежду, что впоследствии с семьями встретятся и другие украинские граждане. Ранее процесс поддержал и президент США Дональд Трамп, назвавший это возможным «первым гигантским шагом к миру».
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в эфире НСН, что в данном случае важнее неожиданные слова Трампа, тогда как заявление Болтона прозвучало по инерции.
«Я бы все-таки обратил внимание не на слова Болтона, поскольку они последовали после заявления Трампа. Он после обмена поздравил и Россию, и Украину, с этим очень важным шагом на пути к дальнейшим событиям и прекращению конфликта. Это самое значительное высказывание из США от лица президента в каком-то положительном русле. До этого оттуда шла только самая беспощадная критика России, требования освободить Крым, санкции из-за Донбасса», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что важным свидетельством изменения позиции США стало и прекращение военной помощи Украине. При этом первопричиной, возможно, является сбор компромата на бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого в свое время называли американским «генерал-губернатором Украины».
«До этого момента шло только наращивание военной помощи Украине. Думаю, играют свою роль предвыборные кампании. Трампу необходимо получить всю информацию о действиях Байдена на Украине. Байден практически был куратором этого процесса при Обаме, там очень много чего накопилось: компромата на самого Байдена, всякие коррупционные скандалы. Пока все прояснятся, разморозки военной помощи не будет. К тому же, Трамп потребовал провести аудит - как расходовались средства», - заключил эксперт.
В минувшую субботу Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Москву, в том числе, прилетели главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и бывший командир одной из бригад ПВО Донецкой народной республики Владимир Цемах.
В Киев были отправлены задержанные осенью прошлого года украинские моряки и режиссер Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме.
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