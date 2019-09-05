На Украине назвали непорядочными новые условия России по обмену пленными
Украинские эксперты в эфире НСН рассказали, что Украина не готова выдать России всех пленных, но обмен так или иначе завершится.
Киевский апелляционный суд постановил освободить из-под стражи бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха под обязательство о явке. Факт освобождения «Интерфаксу» подтвердила его дочь Мария Цемах. По данным СМИ, Россия требовала включить Цемаха в списки для обмена пленными с Украиной, и это требование затормозило процесс, который планировали завершить до конца августа.
При этом 3 сентября представитель Международной следственной группы в Нидерландах, которая расследует крушение малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком в 2014 году, заявил, что следователи хотели бы допросить Цемаха. По ее словам, для этого нужно, чтобы он оставался на Украине, писала Associated Press.
Несмотря на освобождение Цемаха из-под стражи в списки обмена пленными с Россией Украина вряд ли его включит, заявил в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.
«Я бы не спешил говорить о том, что Цемах будет обязательно выдан. Я думаю, предупреждение генеральной прокуратуры Нидерландов внимательно изучается и в администрации, и в прокуратуре. Я, может, неправильно считаю, но я думаю, что именно Цемаха и не выдаст Украина. Я не вижу прямых сигналов, что его выдадут, потому что все эти внутренние действия, освобождение под личные обязательства не свидетельствуют о том, что его обязательно выдадут. Я думаю, что Зеленский вынужден считаться и с позицией Нидерландов тоже», — сказал украинский политолог.
Стоит отметить, что 5 сентября лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев в ближайшее время придут к соглашению об обмене заключенными. Он добавил, что переговорный процесс идет успешно, но затруднился назвать конкретную дату его завершения. Как отметил собеседник НСН, обмен пленными завершится в любом случае.
«Дело в том, что обмен все равно будет, потому что Путин обещал Макрону совершить этот обмен. И вряд ли в интересах Путина не совершать обмен, который планировался. Тогда он потеряет уважение у Макрона», — заметил Микола Михальченко.
При этом украинский политолог добавил, что позиция Российской Федерации изменчива, и если Москва действительно выдвигала Киеву условия по выдаче Цемаха, то это непорядочно.
«На Россию, к сожалению, полагаться сложно. Она сегодня так поступает, завтра по-иному. Поэтому давайте все-таки подождем, пока закончится эта эпопея, а потом уже будем судить, кто какие обязательства брал и какие выполнял. Следует отталкиваться от начальной позиции: и Россия, и Украина замышляли обмен без всяких условий, а теперь выдвижение всяких условий со стороны России выглядит непорядочным», — высказал свою точку зрения собеседник НСН.
Напомним, что Владимир Цемах был похищен украинскими спецслужбами в конце июня этого года из своей квартиры в Снежном. Его вывезли на подконтрольные Киеву территории и обвинили в создании террористической группы, по решению украинского суда он был арестован. Родственники военнослужащего считают, что Цемаха задержали из-за того, что осенью 2014 тот возглавлял ПВО в Снежном - недалеко от того места, где в июле того же года разбился «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек.
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