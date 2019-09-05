На Украине назвали непорядочными новые условия России по обмену пленными

Киевский апелляционный суд постановил освободить из-под стражи бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха под обязательство о явке. Факт освобождения «Интерфаксу» подтвердила его дочь Мария Цемах. По данным СМИ, Россия требовала включить Цемаха в списки для обмена пленными с Украиной, и это требование затормозило процесс, который планировали завершить до конца августа.

При этом 3 сентября представитель Международной следственной группы в Нидерландах, которая расследует крушение малайзийского Boeing рейса MH17 под Донецком в 2014 году, заявил, что следователи хотели бы допросить Цемаха. По ее словам, для этого нужно, чтобы он оставался на Украине, писала Associated Press.

Несмотря на освобождение Цемаха из-под стражи в списки обмена пленными с Россией Украина вряд ли его включит, заявил в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.

«Я бы не спешил говорить о том, что Цемах будет обязательно выдан. Я думаю, предупреждение генеральной прокуратуры Нидерландов внимательно изучается и в администрации, и в прокуратуре. Я, может, неправильно считаю, но я думаю, что именно Цемаха и не выдаст Украина. Я не вижу прямых сигналов, что его выдадут, потому что все эти внутренние действия, освобождение под личные обязательства не свидетельствуют о том, что его обязательно выдадут. Я думаю, что Зеленский вынужден считаться и с позицией Нидерландов тоже», — сказал украинский политолог.