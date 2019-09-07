На Украине обвинили Зеленского в заинтересованности продолжать конфликт на Донбассе
Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какие страны заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе.
Руководитель портaлa РИA Новости Укрaинa Кирилл Вышинский, освобожденный в конце aвгустa укрaинским судом, в ближaйшие минуты вылетит из Киевa в Москву, зaявил генерaльный директор МИA «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
В мaе 2018 годa Вышинского обвинили в поддержке сaмопровозглaшенных республик Донбaссa и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь рaз продлевaл ему меру пресечения в виде содержaния под стрaжей.
Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью НСН высказал личное мнение по поводу включения в списки обмена гражданами Украины и России громких имен.
«Руководитель портaлa РИA Новости Укрaинa Кирилл Вышинский – у него вообще нет состава преступления, его уже давно надо было выпустить. У бывшего начальника противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимира Цемаха то же – отсутствует состав преступления и была политическая воля на его освобождение. Его история очень мутная. Во-первых, его похитили – это «самостоятельный» состав преступления, во-вторых, к нему применили физическое насилие. Это никто не расследовал. С момента его ареста прошло два месяца – обвинение ему не предъявлено. Все эти вещи нуждаются в рассмотрении и приговоре суда. Будет ли он в составе группы на обмен – посмотрим. Потому что и офис Зеленского, и президент России Путин сказали, что вышли на финишную прямую», - заявил эксперт.
Владимир Олейник считает, что конфликт на Донбассе вряд ли будет разрешен в ближайшее время. Политик назвал заинтересантов его продолжения.
«Хотелось бы, чтобы обмен был не очередным, а окончательным. Это возможно, когда устраняется первопричина. Нужен мир. Предположу, что в продолжении конфликта на Донбассе есть заинтересованная сторона. Об этом заявил даже глава Белоруссии Лукашенко. Я осмелюсь предположить и назвать эту сторону – Соединенные Штаты Америки. Это точка напряжения, через которую вводятся санкции, происходит обострение ситуации. США рассматривают Украину как ближайшую базу для пуска ракет средней и меньшей дальности на Россию.
В какой-то степени конфликт в Донбассе выгоден и украинской власти. Безусловно, Зеленский хочет получить свои дивиденды в виде подъема рейтинга, потому что у него впереди - падение рейтинга. Ведь ожидается принятие непопулярных решений: продажа земли, железной дороги, рост тарифов. В противовес непопулярным решениям надо создать более весомую ситуацию, чтобы отвлечь людей от волнений. Какую? Объявят мобилизацию, обострят ситуацию вокруг Донбасса. И родители скажу, бог с ней, с землей – лишь бы дети были живы! Многие переключатся на эти события», - отметил собеседник НСН.
По его мнению, прекращение конфликта на Донбассе и выстраивание партнерских отношений с Россией напрямую зависит от способности украинской власти оздоровить экономику и уйти из-под влияния МВФ.
«Чтобы было потепление между Украиной и Россией, необходимо, чтобы Зеленский восстановил суверенитет – право принимать самостоятельные решения. Как? Восстановить экономический суверенитет. Если вы кому-то должны деньги, они и будут заказывать музыку. Тогда что нужно? Во-первых, восстановить отношения с Россией, думать об экономике – развитии самолетостроения на базе «Антея» с Россией, космическое строение на базе «Южмаша». Есть много экономических составляющих, где мы можем восстановить свои силы, исключив помощь МВФ – а там уже принимать самостоятельные политические решения», - считает Олейник.
Ранее президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН пояснил, что осложняет обмен пленными между Украиной и Россией.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
- На Украине обвинили Зеленского в заинтересованности продолжать конфликт на Донбассе
- Российским подросткам могут разрешить водить автомобиль
- Вышинский ожидает вылета из Киева в Москву
- В США зафиксировали третий случай летального исхода от курения вейпов