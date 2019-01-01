Царев: Экс-главу бригады ПВО ДНР похитили, чтобы выбить показания по MH17

Владимир Цемах был похищен украинскими спецслужбами в конце июня из своей квартиры в Снежном. Его вывезли на подконтрольные Киеву территории и обвинили в создании террористической группы, по решению украинского суда он был арестован. Родственники военнослужащего считают, что Цемаха задержали из-за того, что осенью 2014 тот возглавлял ПВО в Снежном - недалеко от того места, где в июле того же года разбился «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН так же предположил, что похищение ополченца связано с расследованием дела о крушении малайзийского «Боинга».

«Возможно, его показания каким-то образом попытаются применить в деле, которое расследуется по «Боингу» в Голландии, надо при этом понимать, что этот сотрудник (Цемах – НСН) на момент тех событий не имел отношения к ПВО. Дать какие-то показания как ответственный сотрудник он не может», - сказал

При этом он предположил, что нужные Киеву показания Цемах может дать под давлением.

«Мы все знаем, какими методами работает СБУ: это и пытки, и тюрьмы. Поэтому нет гарантии, что на этого человека не окажут давления, и он не выдаст те показания, которые нужны СБУ», - добавил собеседник НСН.

Также Царев предположил, что приказ похитить Цемаха отдал глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

«Все эти операции находятся на его (Петрова – НСН) личном контроле. Он работает напрямую на ЦРУ» - заключил политик.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал НСН, что был лично знаком с Цемахом. При этом он подтвердил слова Царева о том, что на момент крушения малайзийского «Боинга» ополченец командовал зенитной установкой Зу-23-2, двуствольного артиллерийского орудия. Пассажирский лайнер, по данным международной следственной группы, был уничтожен ракетой из установки «Бук».

