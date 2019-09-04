Президент позвонит. Судьбу российского-украинского обмена возложили на Путина

Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной по-прежнему висит в воздухе. Утром в среду, 4 сентября, появились сведения, что обмен могут произвести в ближайшую субботу, окончательно дату должны согласовать в середине недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту дату, заявив, что это слишком «чувствительная тема».

Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в интервью НСН заявил, что спор между Москвой и Киевом в процессе переговоров вызвала только одна личность – это бывший начальник противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимир Цемах, который был похищен украинскими спецслужбами в начале июля.