Президент позвонит. Судьбу российского-украинского обмена возложили на Путина
Украинский политолог рассказал в эфире НСН, кто стал главным камнем преткновения в переговорах об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной по-прежнему висит в воздухе. Утром в среду, 4 сентября, появились сведения, что обмен могут произвести в ближайшую субботу, окончательно дату должны согласовать в середине недели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту дату, заявив, что это слишком «чувствительная тема».
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в интервью НСН заявил, что спор между Москвой и Киевом в процессе переговоров вызвала только одна личность – это бывший начальник противовоздушной обороны одной из бригад ДНР Владимир Цемах, который был похищен украинскими спецслужбами в начале июля.
«Если его передать России – его уничтожат или заставят озвучивать версию Кремля»
«Обмен может состояться, но тормозили объявленный еще на прошлой неделе процесс условия Москвы. Когда достигалось первое соглашение, было объявлено, что обмен состоится без всяких условий. Потом Москва выдвинула условие, чтобы Украина передала свидетеля по делу об авиакатастрофе в Донбассе. Это единственный свидетель, выкраденный контрразведкой Украины. Если его передать России – его уничтожат или заставят озвучивать версию Кремля», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что в дело вмешались Нидерланды, которые уговорили Киев не передавать свидетеля российской стороне. Поэтому Киев будет настаивать на обмене «всех на всех» без каких-либо условий.
«Россия может рассмотреть передачу (заключенных) на этой неделе, но я бы расценил эту возможность как 50/50. В команде Путина все же настаивают на передаче свидетеля в Москву, Украина на это не согласится. Тогда будут продолжены переговоры, во всяком случае, их ведут уполномоченные по правам человека двух стран. Все зависит от того, вмешается ли Путин. Если он не вмешается – они будут тянуть. Он может вмешаться после звонка нашего президента (Владимира Зеленского)», - заключил политолог.
Напомним, что впервые о возможности скорого обмена заключенными в конце августа сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако анонсированный им обмен так и не состоялся.
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