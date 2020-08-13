Российский сенатор: уход нескольких человек с госслужбы Белоруссии – не повод для беспокойства

В четверг стало известно, что сотрудник администрации президента Белоруссии Артем Проскалович, занимавший пост заместителя начальника управления главного государственно-правового управления. уволился в знак протеста. Ранее по тем же мотивам покинул свой пост начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиций минского горисполкома Пётр Жилинский. СМИ сообщали об уходе с работы нескольких белорусских телеведущих, в телеграмм-каналах сообщалось, что ряд сотрудников милиции ушли со службы в знак протеста против насилия в стране.

«На госслужбе работают десятки тысяч человек, увольнение нескольких десятков не отразится на ситуации в стране», - уверен российский сенатор.

По его мнению, сейчас из отдельных фактов пытаются делать глубокомысленные выводы, чтобы расшатать ситуацию в стране.

Ранее белорусский политолог Денис Мельянцов в эфире НСН рассказал, что на флагмане белорусского машиностроения БелАЗ пока нет забастовок, речь идет о митинге с требованием прекратить насилие в стране.