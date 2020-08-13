Политолог: на БелАЗе пока нет забастовок, речь идет о митинге

По его словам, на заводе проходит митинг, рабочие требуют прекратить насилие и выпустить задержанных. «Иначе рабочие готовы объявить забастовку», - подчеркнул эксперт и добавил, что пока неясно, насколько массовой является эта акция даже в масштабах самого БелАЗа.

По словам Мельянцова, забастовки на крупных промышленных предприятиях – это мощный рычаг давления на власти страны, но пока у этих выступлений даже нет лидеров, чтобы с ними можно было вести переговоры.

«Если митинги охватят значительную часть промпредприятий Белоруссии, то это может изменить политическую систему в стране, но пока об этом говорить сложно», - заключил эксперт.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН заявил, что захват представительства «Яндекса» в Минске неизвестными вооруженными людьми является преступлением.

