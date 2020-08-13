Юрист из администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста
Сотрудник администрации президента Белоруссии уволился в знак протеста, о чём написал в своём Instagram.
«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», - сообщается в подписи к опубликованному посту.
Он занимал должность заместителя начальника главного государственно-правового управления.
Это уже не первый подобный случай. До этого, также в знак протеста, со своей должности ушёл начальник отдела координации инвестиционной деятельности управления инвестиций минского горисполкома Пётр Жилинский. Видеоролик с его заявлением был опубликован в Telegram-канале «Беларусь головного мозга».
Между тем, в Белоруссии набирают обороты забастовочные настроения. Так, в городе Жодино Минской области сотрудники промышленного гиганта завода БелАЗ вышли на акцию протеста, передаёт RT. Рабочие передали мэру города требования, среди которых — отставка правительства, проведение честных выборов, освобождение политзаключённых.
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