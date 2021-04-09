«Глупо игнорировать Россию». Байдена уличили в «наследственном» высокомерии
Директор Фонда изучения США заявил НСН, что США давно пора перестать разговаривать с другими странами с позиции превосходства, особенно с обладающей ядерным оружием Россией.
Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН назвал «отрыжкой американского империализма» пояснения Госдепа насчёт слов Байдена о российском президенте, которые в Вашингтоне считают «политическим прагматизмом». Америке давно пора отказаться от общения с другими государствами с позиции своего превосходства над ними, считает он.
«Я здесь прагматизма никакого не вижу. Вижу проявление обычного американского высокомерия, морального превосходства над другими. Они считают себя вправе оскорблять других людей. Прагматизма в оскорблении государственных деятелей я не вижу. Это отрыжки американского империализма, доминирования, господства, этакий колонизаторский взгляд: кто там бегает? Какие-то людишки...», - заявил американист.
Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей. По мнению Юрия Рогулева, нельзя говорить о цивилизованном общении и взаимодействии, когда президент страны оскорбляет главу другого государства. Главная ошибка Америки в том, что они приемлют только один способ взаимодействия - с позиции силы.
«Именно в этом кроются все беды Америки. Прошли те времена, когда у них было превосходство, нет его: ни морального, никакого иного. При этом игнорирование интересов такого государства как Россия, обладающего несравнимо большим потенциалом ядерного оружия и военной мощи - это просто глупо», - предупредил собеседник НСН.
Впрочем, если проанализировать поведение предшественников Байдена, то можно увидеть, что поведение 46-го президента в «тренде». Разговор с позиции запугивания, с позиции силы – стиль американской политики, напомнил американист. Правда, до откровенных оскорблений ни Буш, ни Клинтон, ни Обама, ни Трамп не опускались.
«Байден хочет во всем отличаться от своего предшественника. Впрочем, как и сам Трамп, который порушил всё созданное его предшественником, разорвал множество договорённостей. Даже СНВ он не считал необходимым продлевать. Но такую политику мы видели и раньше. Джордж Буш говорил, что никогда и ни за что Соединенные Штаты извиняться не будут. Они считают себя неподсудными…Америка сбросила со счетов Россию, когда распался Советский Союз. Но отношения с позиции силы, на которую они стали, ничего не принесла, потому что предъявить ничего, кроме оскорблений, они не могут. Да, будут санкции продолжать, но к чему это приведет?Лавров правильно сказал: тупиковая, если не тупая политика», - резюмировал Юрий Рогулев.
Напомним, глава российского МИДа Сергей Лавров Москва будет отвечать на любые недружественные действия со стороны Вашингтона. Дипломат также назвал «тупой» линию Вашингтона по отношению к Москве. По его словам, она «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».
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