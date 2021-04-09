«Глупо игнорировать Россию». Байдена уличили в «наследственном» высокомерии

Доктор исторических наук, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в эфире НСН назвал «отрыжкой американского империализма» пояснения Госдепа насчёт слов Байдена о российском президенте, которые в Вашингтоне считают «политическим прагматизмом». Америке давно пора отказаться от общения с другими государствами с позиции своего превосходства над ними, считает он.

«Я здесь прагматизма никакого не вижу. Вижу проявление обычного американского высокомерия, морального превосходства над другими. Они считают себя вправе оскорблять других людей. Прагматизма в оскорблении государственных деятелей я не вижу. Это отрыжки американского империализма, доминирования, господства, этакий колонизаторский взгляд: кто там бегает? Какие-то людишки...», - заявил американист.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей. По мнению Юрия Рогулева, нельзя говорить о цивилизованном общении и взаимодействии, когда президент страны оскорбляет главу другого государства. Главная ошибка Америки в том, что они приемлют только один способ взаимодействия - с позиции силы.

«Именно в этом кроются все беды Америки. Прошли те времена, когда у них было превосходство, нет его: ни морального, никакого иного. При этом игнорирование интересов такого государства как Россия, обладающего несравнимо большим потенциалом ядерного оружия и военной мощи - это просто глупо», - предупредил собеседник НСН.