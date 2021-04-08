Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Трансляция мероприятия прошла на портале RT.

Bloomberg заявил, что США могут выслать российских дипломатов

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США завершили анализ якобы враждебных действий РФ. Американская сторона может ввести новые санкции и выслать российских дипломатов, которых США считают сотрудниками разведки.

«Как-то у них очень быстро получилось, потому что мы обычно обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или пару месяцев не управишься», — прокомментировал глава МИД.

Как отметил министр, действия американской администрации в отношении РФ вызывают все больше недовольства внутри Соединенных Штатов, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Лавров назвал США и их союзников «ненадежными партнерами», подчеркнув, что полагаться на них нельзя, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Пресс-конференцияСШАСергей Лавров
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