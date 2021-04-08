Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США завершили анализ якобы враждебных действий РФ. Американская сторона может ввести новые санкции и выслать российских дипломатов, которых США считают сотрудниками разведки.

«Как-то у них очень быстро получилось, потому что мы обычно обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или пару месяцев не управишься», — прокомментировал глава МИД.

Как отметил министр, действия американской администрации в отношении РФ вызывают все больше недовольства внутри Соединенных Штатов, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Лавров назвал США и их союзников «ненадежными партнерами», подчеркнув, что полагаться на них нельзя, сообщает РИА ФАН.

