Лавров: Россия ответит на любые недружественные шаги США
Москва ответит на любые недружественные шаги Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Трансляция мероприятия прошла на портале RT.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США завершили анализ якобы враждебных действий РФ. Американская сторона может ввести новые санкции и выслать российских дипломатов, которых США считают сотрудниками разведки.
«Как-то у них очень быстро получилось, потому что мы обычно обвиняемся в таком количестве прегрешений, что за пару недель или пару месяцев не управишься», — прокомментировал глава МИД.
Как отметил министр, действия американской администрации в отношении РФ вызывают все больше недовольства внутри Соединенных Штатов, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, Лавров назвал США и их союзников «ненадежными партнерами», подчеркнув, что полагаться на них нельзя, сообщает РИА ФАН.
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