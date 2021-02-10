Лавров назвал Россию гарантом более справедливого и демократичного мироустройства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Россию одним из гарантов нового многополярного и более демократичного мироустройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь Лаврова была приурочена ко Дню дипломатического работника, который прошел 10 февраля. Министр поздравил своих коллег, отметив при этом, что в РФ строго придерживаются "принципов устава ООН".

В числе успехов дипломатического ведомства Лавров назвал плодотворное сотрудничество с партнерами из Евразии, Африки и Латинской Америки. Глава МИД подчеркнул, что Россия формирует "более справедливое и демократичное мироустройство".

Среди основных задач, стоящих перед Россией на международной арене, Лавров перечислил обустройство "евразийского дома" и "гармонизацию интеграционных процессов". Дипломаты также намерены содействовать политическому урегулированию кризисов и конфликтов и обеспечивать стратегическую стабильность.

