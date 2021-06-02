Из-за атаки хакеров закрылись заводы JBS в США

Кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию всех заводов в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Международного союза работников пищевой промышленности и торговли.

Власти США заявили, что новая кибератака не повлияет на проведение российско-американского саммита

Пять крупнейших заводов по производству говядины, которые в общей сложности обрабатывают до 22,5 тысячи голов крупного рогатого скота в день, не функционируют. Это привело к сокращению почти пятой части производства говядины в США.

А австралийское подразделение из-за хакерской атаки отменило запланированный забой скота по всей Австралии, рабочих отправили по домам. Также прекратил работу канадский филиал JBS.

Ранее компания JBS обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с заявлением, что группировка хакеров-вымогателей якобы находится в России. Жан-Пьер, комментируя данный инцидент, подчеркнула, что Байдену важно провести саммит с Владимиром Путиным, так как это позволит выявить различия и те области, в которых страны смогут сотрудничать.

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