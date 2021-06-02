Белый дом отказался от агрессивной риторики перед встречей Путина с Байденом

Между тем, бывший замминистра обороны США Джед Баббин, работающий обозревателем журнала The American Spectator, высказал мнение, что Байден «проиграл» Путину еще до встречи в Женеве. Баббин прогнозирует, что Москва будет диктовать свои условия на саммите. Он указал, что Байден уже пошел на уступки, отказавшись от санкций, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом в отношении газопровода «Северный поток – 2».

На это решение Вашингтона уже успели положительно отреагировать в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин знает об отказе США от введения санкций в отношении «Северного потока - 2». Он отметил, что российская сторона «приветствует эти заявления из Вашингтона».

При этом Песков сообщил, что Москва не собирается «стерилизовать» повестку перед саммитом. Так он ответил на вопрос журналистов, не станут ли камнем преткновения в этом плане высказывания замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что российская сторона в ближайшее время собирается озвучить сразу несколько «неприятных сигналов» для Вашингтона.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва глубоко и детально анализирует весь спектр внешней политики США, в том числе, события и значимые заявления. Как подчеркнул Песков, очень важно, чтобы этот саммит состоялся.

Рябков также заявлял, что повестки России и США к встрече лидеров двух стран не совпадают. Однако его руководитель, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в любом случае переговоры двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц важны.

При этом Лавров признал, что Москва не ждет прорыва в отношениях с США и исторических решений от встречи Путина с Байденом.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отказываться от переговоров России ни в коем случае не нужно. При этом он предупредил, что Путину на переговорах с Байденом нужно держать ухо востро, отстаивать национальные интересы и не уподобляться американцам, которые позволяют в адрес России хамские заявления.