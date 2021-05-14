ЦРУ заподозрили в хакерской атаке на трубопровод в США

Не исключено, что в хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, принимали участие хакеры из ЦРУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Info Watch Наталью Касперскую.

Оператор Colonial Pipeline заявил о восстановлении работы всех трубопроводов

«Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», - сказала она.

Эксперт сослалась на расследование WikiLeaks 2017 года, согласно которому, в Центральном разведывательном управлении существует подразделение UMBRAGE, которое занимается мимикрией под различные виды мировых хакерских групп. Они маскируются под хакерские группы России, Северной Кореи, Китая, Ирана.

Ранее сообщалось, что Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее хакерам из Восточной Европы около $5 млн.

Выплата денег произошла в течение нескольких часов после хакерской атаки на компанию, которая произошла 7 мая.

Президент США Джо Байден заявил, что, согласно некоторым данным, причастные к атаке люди находятся в РФ, и на российской стороне лежит «часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело».

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