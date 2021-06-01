Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса

Хакеры совершили кибератаку на американское отделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA, сообщило агентство Bloomberg. Компания вынужденно приостановила работу.

Кроме североамериканских систем, пострадали также австралийские серверы. В компании рассказали, что не знают, пользовались ли преступники данными клиентов и сотрудников, сообщил ТК «360».

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Как заявил генеральный директор австралийского подразделения JBS USA Брент Иствуд, киберпреступники атаковали информационные системы. Из-за взлома отменили запланированный убой скота, сотрудников временно отпустили домой, пишет РЕН ТВ.

Компания JBS USA является дочерним предприятием крупнейшего в мире производителя мяса JBS SA. Это бразильская корпорация, которая преимущественно занимается переработкой свинины и говядины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМясоПроизводствоКиберпреступностьКибератаки
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