Хакеры атаковали крупнейшего в мире производителя мяса
Хакеры совершили кибератаку на американское отделение крупнейшего в мире производителя мяса JBS USA, сообщило агентство Bloomberg. Компания вынужденно приостановила работу.
Кроме североамериканских систем, пострадали также австралийские серверы. В компании рассказали, что не знают, пользовались ли преступники данными клиентов и сотрудников, сообщил ТК «360».
Как заявил генеральный директор австралийского подразделения JBS USA Брент Иствуд, киберпреступники атаковали информационные системы. Из-за взлома отменили запланированный убой скота, сотрудников временно отпустили домой, пишет РЕН ТВ.
Компания JBS USA является дочерним предприятием крупнейшего в мире производителя мяса JBS SA. Это бразильская корпорация, которая преимущественно занимается переработкой свинины и говядины.
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