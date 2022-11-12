Российские дипломаты ждут от ЮНЕСКО защиты памятников без учета политических событий
Защита памятников героям борьбы с нацизмом Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не должна проходить выборочно по политическому признаку. Об этом заявили в постоянном представительстве России при международной организации 12 ноября, в субботу.
«Созданная на пепелище Второй мировой войны ЮНЕСКО самим своим существованием обязана героям, павшим в борьбе с нацизмом, и не должна оставаться равнодушной к проявлению современного варварства, Призываем ЮНЕСКО перестать выборочно заботиться о памятниках по политическому признаку!» - отмечается в коммюнике.
По мнению российского постпредства, «война с памятниками» носит уже угрожающие масштабы не только на Украине, но и в странах ЕС. Вандалы осквернили 40 памятников в Эстонии, 15 - в Литве. Здесь власти решили до 15 ноября демонтировать 69 монументов.
Ранее посольство России направило в МИД ФРГ ноту в связи с осквернением мемориала в Берлине, заявив о недопустимости подобных действий и потребовав наказать виновных. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
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