Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике

«В ряде стран Европы, особенно в Прибалтике, расистская политика против русских и русскоязычных приобрела опасный накал. Проводимый националистическими кругами Латвии, Литвы и Эстонии антирусский курс, глорификация нацистских преступников, осквернение захоронений и сносы памятников победителям нацизма - это детонатор вражды и сегрегации, возбудитель репрессий против русских», — цитирует Мурадова ТАСС.

Представитель российской делегации указал, что в Латвии к рассматривают законопроект «Об ограничении двуязычия», который предусматривает запрет на использование русского языка в общественной жизни. Мурадов напомнил, что ранее во всех латвийских учебных заведениях ликвидировали преподавание на русском языке. По словам политика, это «позорная» практика, которая «уничтожает права почти половины населения Латвии».

Мурадов потребовал немедленно «прекратить расистский произвол» в отношении русского и русскоязычного населения.

