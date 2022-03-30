Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине
Посольство России направило в МИД ФРГ ноту в связи с осквернением мемориала в Берлине, заявив о недопустимости подобных действий и потребовав наказать виновных. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства.
Ранее стало известно, что в ночь на среду советские танки на мемориале в районе Тиргартен были накрыты чехлами в цветах флага Украины.
В посольстве назвали инцидент «осквернением памятника советским воинам, павшим в боях за освобождение Европы от нацизма». Диппредставительство направило в МИД ФРГ ноту, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов в Германии и необходимость соблюдения положений Соглашения между правительством РФ и ФРГ об уходе за военными могилами.
«Потребовали найти и привлечь виновных к ответственности», — добавили в посольстве.
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