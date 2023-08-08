«Российская военная Африка»: Франция и США бьют тревогу из-за Нигера и «Вагнера»

КОЛОНИЗАТОРЫ И РОССИЙСКАЯ АФРИКА

Газета Le Figaro на фоне событий в Нигере, мятеж в котором поддержали Мали и Буркина-Фасо, опубликовала так называемое «письмо 94-х», в котором сенаторы пожаловались Макрону на то, что «французская Африка» в военном плане становиться российской, в экономическом – китайской, а дипломатически – американской.

«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции "Бархан" за наш счет приходят военизированные формирования "Вагнер" (…) На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. (...) Африка, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие»,— говорится в письме, которое подписали 94 политика, в числе которых председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон и председатель фракции «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо.

Сенаторы обвинили правительство Франции в «маскировке провалов» и обвинении ностальгирующих по политике «французской Африки». По их мнению, к «вагнеровцам» обращаются лидеры и диктаторы, поддерживающие антифранцузские настроения. Они указали, что это движение ширится южнее Сахары, посетовав, что акции против бывших колонизаторов проходят «в таких, казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал».

В США также обеспокоены ситуацией в Африке. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд лично приехала в столицу Нигера Ниамей, чтобы пообщаться с представителями захвативших власть военных.

По версии Госдепа, Нуланд предупредила мятежников о «потере сотен миллионов долларов помощи», если они не вернутся к конституционному порядку, указала на риски суверенитета Нигера в случае приглашение туда группы «Вагнер», а также потребовала освободить президента Мохамеда Базума и членов его семьи, захваченных во время переворота.

При этом не совсем понятно, с кем конкретно встречалась Нуланд. По данным Reuters, ей отказали во встрече с Базумом и главой Национального совета спасения родины, генералом Абдурахманом Тчиани, а основной разговор был новым министром обороны Нигера генералом Муссой Салау Барму и тремя приближенными к нему полковниками.