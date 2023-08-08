«Российская военная Африка»: Франция и США бьют тревогу из-за Нигера и «Вагнера»
Французские сенаторы указали Макрону, что теряют Африку, Нуланд приехала в Ниамей со словами о свободе и деньгах, а в России демонстративно игнорируют «вагнерофобию» Парижа и Вашингтона.
Военный переворот в Нигере, на фоне которого муссируются слухи о приглашении на защиту этой страны бойцов группы «Вагнер», всерьез обеспокоил политиков во Франции и США.
Около ста французских сенаторов написали открытое письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, указав на российскую, китайскую и американскую угрозу влиянию Парижа в регионе своих бывших колоний.
Тем временем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправилась не переговоры с мятежниками в Нигере, стращая их деньгами и «вагнеровцами». При этом в России спокойно созерцают за происходящем, отвергая какое-либо участие в поглощающих Африку склоках.
КОЛОНИЗАТОРЫ И РОССИЙСКАЯ АФРИКА
Газета Le Figaro на фоне событий в Нигере, мятеж в котором поддержали Мали и Буркина-Фасо, опубликовала так называемое «письмо 94-х», в котором сенаторы пожаловались Макрону на то, что «французская Африка» в военном плане становиться российской, в экономическом – китайской, а дипломатически – американской.
«Сегодня Нигер, вчера Мали, ЦАР и Буркина-Фасо отвергли Францию, французские войска и французские компании. После провала операции "Бархан" за наш счет приходят военизированные формирования "Вагнер" (…) На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка. (...) Африка, похоже, перестала понимать Францию и все чаще оспаривает ее роль и присутствие»,— говорится в письме, которое подписали 94 политика, в числе которых председатель комиссии Сената по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон и председатель фракции «Республиканцы» в Сенате Брюно Ретайо.
Сенаторы обвинили правительство Франции в «маскировке провалов» и обвинении ностальгирующих по политике «французской Африки». По их мнению, к «вагнеровцам» обращаются лидеры и диктаторы, поддерживающие антифранцузские настроения. Они указали, что это движение ширится южнее Сахары, посетовав, что акции против бывших колонизаторов проходят «в таких, казалось бы, близких нам странах, как Кот-д'Ивуар и Сенегал».
В США также обеспокоены ситуацией в Африке. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд лично приехала в столицу Нигера Ниамей, чтобы пообщаться с представителями захвативших власть военных.
По версии Госдепа, Нуланд предупредила мятежников о «потере сотен миллионов долларов помощи», если они не вернутся к конституционному порядку, указала на риски суверенитета Нигера в случае приглашение туда группы «Вагнер», а также потребовала освободить президента Мохамеда Базума и членов его семьи, захваченных во время переворота.
При этом не совсем понятно, с кем конкретно встречалась Нуланд. По данным Reuters, ей отказали во встрече с Базумом и главой Национального совета спасения родины, генералом Абдурахманом Тчиани, а основной разговор был новым министром обороны Нигера генералом Муссой Салау Барму и тремя приближенными к нему полковниками.
«ВАГНЕРОФОБИЯ» И ОТРИЦАНИЕ
На фоне «вагнерофобии» Франции и США премьер-министр Нигера в изгнании Ухумуду Махамаду опроверг информацию, что бойцы российской ЧВК могут быть в его стране.
«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно (…). На границе между Мали и Нигером нет сил "Вагнера", там находятся исламистские группировки», - сказал Махамаду журналистам.
По его словам, для того, чтобы пересечь границу Мали с Нигером, надо уничтожить эти группировки, чего никто не может сделать уже четыре года.
Российские флаги частенько мелькают на антифранцузских митингах в Ниамее, где также раздаются крики: «Да здравствует Путин», «Да здравствует Россия», «Долой Францию!», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Associated Press утверждает, что один из лидеров мятежников генерал Салифу Моди якобы обратился за помощью к ЧВК «Вагнер». При этом в Москве отвергают причастность «вагнеровцев» к драматическим событиям.
«Я не считаю, что "Вагнер" причастен к этому перевороту. При этом попытка перевести стрелки на Россию через "Вагнера" - не что иное, как определенный шантаж Соединенных Штатов», – сказал НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
При этом он усомнился, что США будут пытаться вооруженным путем повлиять на ситуацию в Нигере.
Со своей стороны, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин говорил НСН, что в этом регионе около 10 тыс. «вагнеровцев» и порядка 3 тыс. военных из французских экспедиционных войск.
«Вагнеровцы могут сыграть выдающуюся роль в этой ситуации, потому что на нее надо смотреть в широком контексте, как на противоборство России и США, а Франция в данном случае просто союзник американцев, который вместе с ними контролирует эту часть Африки. Там речь идет не только о Мали, Буркина-Фасо и Чаде, но и о десятке других стран (…) Что касается использования экспедиционных войск против Нигера и его союзников, это может быть, но присутствие там нашей ЧВК безусловно охладит пыл наемников и экспедиционного корпуса Франции», - отметил Подберезкин.
При этом он высказал мнение, что сейчас у России есть хороший шанс наступить в Западной Африке «на причинное место американцам и французам».
Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал переворот в Нигере «освободительной борьбой», пожелав его участникам, чтобы «все у них получилось».
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