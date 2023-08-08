Нуланд встретилась с мятежниками
8 августа 202304:06
Исполняющая обязанности первого заместителя главы Госдепа США Виктория Нуланд посетила Нигер, сообщает CNN.
Она провела переговоры с лидерами мятежников. По данным телеканала, переговоры были «откровенными и сложными». Успехом они не увенчались.
Кроме того, военные отказали ей во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом.
Дипломат также отметила, что «подняла вопрос об угрозе группы "Вагнер"».
Ранее премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru