Нуланд встретилась с мятежниками

Она провела переговоры с лидерами мятежников. По данным телеканала, переговоры были «откровенными и сложными». Успехом они не увенчались.

Кроме того, военные отказали ей во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом.

Дипломат также отметила, что «подняла вопрос об угрозе группы "Вагнер"».

Ранее премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

