«Вагнер» не причастен: Депутат Чепа назвал отчаянием призыв Базума к США

«Вагнеровцы» не причастны к перевороту в Нигере, при этом США могут вмешаться в конфликт через оппозицию, а не напрямую, сказал в эфире НСН Алексей Чепа.

Обращение свергнутого президента Нигера к США и «перевод стрелок» на Россию стали бесперспективным шагом отчаяния, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый в результате военного переворота, ранее призвал США восстановить конституционный порядок в его стране и оградить африканский регион от влияния России через ЧВК «Вагнер». Базум написал об этом в колонке газеты The Washington Post.

Свергнутый глава Нигера Базум призвал мировое сообщество восстановить порядок в стране
«Я не считаю, что "Вагнер" причастен к этому перевороту. При этом попытка перевести стрелки на Россию через "Вагнера" - не что иное, как определенный шантаж Соединенных Штатов. США заявили, что непричастны и смотрят за тем, что происходит, а у свергнутого президента сегодня не остается никаких возможностей для того, чтобы вернуться к власти, и он предпринимает отчаянные шаги, пытаясь привлечь США к этому конфликту, пытаясь показать, что за этим стоит Россия. Я думаю, это безуспешный шаг отчаяния», - сказал Чепа.

По его мнению, США могут вмешаться в ситуацию в Нигере, но не военным путем.

«Штаты будут вмешиваться в любой конфликт, потому что это их политика. Они будут пытаться найти свои интересы так же, как и делают это везде: ищут оппозицию, финансируют ее, подключают сопредельные государства, организуют НКО-шки и через них пытаются воздействовать на ситуацию», - объяснил парламентарий.

При этом Чепа объяснил, почему Базум обратился к США, а не к Франции, чьи военные находятся в Африке.

«Я сейчас продолжаю общаться с рядом африканских делегаций от франкоязычных стран, которые прибыли в Санкт-Петербург, и заметен их скептицизм к политике, проводимой Францией в своих бывших колониях. К этой политике и к Макрону, в частности, очень отрицательное отношение. Чувствуя слабость Франции и зависимость европейского континента от США, свергнутый президент напрямую обращается к Вашингтону», - заключил собеседник НСН.
«Вагнер» против Франции? В событиях в Нигере усмотрели «российскую руку»

Российские власти и руководство группы «Вагнер» отрицали причастность к событиям в Нигере. При этом основатель ЧВК Евгений Пригожин, комментируя ситуацию с военным переворотом в этой стране, назвал происходящее «освободительной борьбой», пожелав ее участникам, чтобы «все у них получилось», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин ранее говорил НСН, что в этом регионе Африки базируется 10-тысячная группировка «вагнеровцев», а французских экспедиционных войск под флагом ООН там в три раза меньше.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
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