«Вагнер» не причастен: Депутат Чепа назвал отчаянием призыв Базума к США

«Я не считаю, что "Вагнер" причастен к этому перевороту. При этом попытка перевести стрелки на Россию через "Вагнера" - не что иное, как определенный шантаж Соединенных Штатов. США заявили, что непричастны и смотрят за тем, что происходит, а у свергнутого президента сегодня не остается никаких возможностей для того, чтобы вернуться к власти, и он предпринимает отчаянные шаги, пытаясь привлечь США к этому конфликту, пытаясь показать, что за этим стоит Россия. Я думаю, это безуспешный шаг отчаяния», - сказал Чепа.

По его мнению, США могут вмешаться в ситуацию в Нигере, но не военным путем.

«Штаты будут вмешиваться в любой конфликт, потому что это их политика. Они будут пытаться найти свои интересы так же, как и делают это везде: ищут оппозицию, финансируют ее, подключают сопредельные государства, организуют НКО-шки и через них пытаются воздействовать на ситуацию», - объяснил парламентарий.

При этом Чепа объяснил, почему Базум обратился к США, а не к Франции, чьи военные находятся в Африке.

«Я сейчас продолжаю общаться с рядом африканских делегаций от франкоязычных стран, которые прибыли в Санкт-Петербург, и заметен их скептицизм к политике, проводимой Францией в своих бывших колониях. К этой политике и к Макрону, в частности, очень отрицательное отношение. Чувствуя слабость Франции и зависимость европейского континента от США, свергнутый президент напрямую обращается к Вашингтону», - заключил собеседник НСН.