Французские сенаторы направили Макрону письмо о провале политики Парижа в Африке
Французские сенаторы написали президенту страны Эммануэлю Макрону открытое письмо, в котором заявили о провале постколониальной политики Парижа в Африке и призвали пересмотреть видение континента. Документ публикует Le Figaro.
Обращение к Макрону подписали 94 сенатора. В своем письме они подчеркнули, что Нигер, Мали, ЦАР и Буркина-Фасо уже «отвергли Францию», ее войска и предприятия. Проблемными для Парижа становятся и другие африканские страны, в том числе близкие Франции Кот-д'Ивуар и Сенегал.
«На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка», — говорится в послании.
Сенаторы отмечают, что континент «больше не понимает Францию», оспаривает ее роль и присутствие. Законодатели задались вопросом, не пора ли пересмотреть видение Африки и ее связи с Парижем. Сенаторы напомнили, что у Макрона «неоднократно было такое намерение».
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский высказал мнение, что Макрон «довел до совершенства» процесс утраты авторитета власти у населения. По словам эксперта, у Франции вместо президента — «посмешище мирового класса», пишет «Свободная пресса».
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