Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации ряда СМИ

В обращении регулятора упомянуты, в том числе, «Эхо Москвы», «ИноСМИ» (признан в России СМИ-иноагентом), «Медиазона» (признан в России СМИ-иноагентом), New Times, «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан в России СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».

Указанные ресурсы Роскомнадзор обвинил в том, что на них, «размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии».

«Также в материалах данных СМИ проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — отмечается в обращении регулятора, который напомнил, что за подобные нарушения предусмотрен штраф до 5 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор призвал СМИ при освещении военной операции РФ в связи с ситуацией в Донбассе использовать только официальные российские источники информации.

