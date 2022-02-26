Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации ряда СМИ
Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить недостоверные материалы нескольких СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
В обращении регулятора упомянуты, в том числе, «Эхо Москвы», «ИноСМИ» (признан в России СМИ-иноагентом), «Медиазона» (признан в России СМИ-иноагентом), New Times, «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признан в России СМИ-иноагентом), «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат».
Указанные ресурсы Роскомнадзор обвинил в том, что на них, «размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии».
«Также в материалах данных СМИ проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», — отмечается в обращении регулятора, который напомнил, что за подобные нарушения предусмотрен штраф до 5 млн рублей.
Ранее Роскомнадзор призвал СМИ при освещении военной операции РФ в связи с ситуацией в Донбассе использовать только официальные российские источники информации.
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