Роскомнадзор призвал СМИ опираться на официальные источники по ситуации на Украине

Роскомнадзор призвал СМИ при освещении военной операции РФ в связи с ситуацией в Донбассе использовать только официальные российские источники информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Так, за последние часы сильно возросло количество случаев непроверенной и недостоверной информации.

Роскомнадзор подчеркнул, что именно официальные информационные источники России распространяют достоверную и актуальную информацию.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
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