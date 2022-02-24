Роскомнадзор призвал СМИ опираться на официальные источники по ситуации на Украине

Так, за последние часы сильно возросло количество случаев непроверенной и недостоверной информации.

Роскомнадзор подчеркнул, что именно официальные информационные источники России распространяют достоверную и актуальную информацию.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

