«Вплоть до ликвидации денежных сбережений граждан». Профессор МГУ выступила против мобилизационной экономики

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что россияне могут столкнуться с конфискацией всех своих сбережений при определенных обстоятельствах. По его словам, речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках, передает портал Konkurent.ru. Он отметил, что такие накопления могут «пропасть в условиях нового экономического кризиса». Хазин напомнил, что подобная ситуация произошла в России в 1990-х годах, вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков.

«Сегодня объявление мобилизационной модели мне представляется странным, так как такой модели, которая помогла бы удержать экономику и тем более создать условия для ее роста, у государства нет. Эта модель должна быть научно обоснована и должна быть практически способна к реализации. Уже вчера нужно было думать, к какой модели экономики мы должны прийти, а не жить в системе глобального управления. В ней нам ничего хорошего не светит, кроме того, как нести бремя глобального кризиса на плечах нашего народа. А надо думать, как выйти из него, воспользовавшись ситуацией. Надо перейти к своей автономной системе управления экономикой в интересах живущих в нашей стране граждан, когда бремя санкций, ненависти к России настолько сильны», - отметила Ведута.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков в случае «вторжения России на Украину». Запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

