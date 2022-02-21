«Вплоть до ликвидации денежных сбережений граждан». Профессор МГУ выступила против мобилизационной экономики
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ рассказала НСН, что на фоне неопределенной ситуации в Донбассе и роста цен власти могут объявить мобилизационную модель экономики, при которой граждане лишатся своих сбережений.
Возможность конфискации части денежных средств россиян в условиях глобального экономического кризиса и неопределенной ситуации вокруг Донбасса допустила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Сейчас идет рост цен, непонятная ситуация на границе с Донбассом. Думаю, будет расти и безработица. В этой ситуации [власти] захотят подойти к мобилизационной модели. В ее рамках возможны разные сценарии вплоть до ликвидации денежных сбережений граждан. Провести, например, денежную реформу или сказать, что до такой-то суммы деньги остаются, а остальные конфисковываются. Конфискация объявляется, когда осуществляется такой переход, но главный вопрос – а какая это будет мобилизационная модель экономики. Те, кто предлагает на это перейти, не имеет никаких представлений о том, как перейти к такой модели, которая даст экономический рост», - сказала эксперт.
Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что россияне могут столкнуться с конфискацией всех своих сбережений при определенных обстоятельствах. По его словам, речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках, передает портал Konkurent.ru. Он отметил, что такие накопления могут «пропасть в условиях нового экономического кризиса». Хазин напомнил, что подобная ситуация произошла в России в 1990-х годах, вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков.
«Сегодня объявление мобилизационной модели мне представляется странным, так как такой модели, которая помогла бы удержать экономику и тем более создать условия для ее роста, у государства нет. Эта модель должна быть научно обоснована и должна быть практически способна к реализации. Уже вчера нужно было думать, к какой модели экономики мы должны прийти, а не жить в системе глобального управления. В ней нам ничего хорошего не светит, кроме того, как нести бремя глобального кризиса на плечах нашего народа. А надо думать, как выйти из него, воспользовавшись ситуацией. Надо перейти к своей автономной системе управления экономикой в интересах живущих в нашей стране граждан, когда бремя санкций, ненависти к России настолько сильны», - отметила Ведута.
Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков в случае «вторжения России на Украину». Запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне готовности РФ признать ДНР и ЛНР
- Кремль: Путин сообщил о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР
- В ЛНР заявили, что взрыв в Луганске был покушением на представителя республики
- Шольц в разговоре с Путиным осудил планы по признанию ДНР и ЛНР
- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%
- Врач рассказал, как «омикрон» влияет на уши
- Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана
- Путин: Решение по ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля
- Патрушев призвал признать суверенитет ДНР и ЛНР
- Финский лыжник отморозил пенис на Олимпиаде и проиграл Большунову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru