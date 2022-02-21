«Вплоть до ликвидации денежных сбережений граждан». Профессор МГУ выступила против мобилизационной экономики

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ рассказала НСН, что на фоне неопределенной ситуации в Донбассе и роста цен власти могут объявить мобилизационную модель экономики, при которой граждане лишатся своих сбережений. 

Возможность конфискации части денежных средств россиян в условиях глобального экономического кризиса и неопределенной ситуации вокруг Донбасса допустила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Сейчас идет рост цен, непонятная ситуация на границе с Донбассом. Думаю, будет расти и безработица. В этой ситуации [власти] захотят подойти к мобилизационной модели. В ее рамках возможны разные сценарии вплоть до ликвидации денежных сбережений граждан. Провести, например, денежную реформу или сказать, что до такой-то суммы деньги остаются, а остальные конфисковываются. Конфискация объявляется, когда осуществляется такой переход, но главный вопрос – а какая это будет мобилизационная модель экономики. Те, кто предлагает на это перейти, не имеет никаких представлений о том, как перейти к такой модели, которая даст экономический рост», - сказала эксперт.

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что россияне могут столкнуться с конфискацией всех своих сбережений при определенных обстоятельствах. По его словам, речь идет о средствах, которые россияне хранят в банковских ячейках, передает портал Konkurent.ru. Он отметил, что такие накопления могут «пропасть в условиях нового экономического кризиса». Хазин напомнил, что подобная ситуация произошла в России в 1990-х годах, вернуть конфискованные средства получилось не всем клиентам банков.

«Сегодня объявление мобилизационной модели мне представляется странным, так как такой модели, которая помогла бы удержать экономику и тем более создать условия для ее роста, у государства нет. Эта модель должна быть научно обоснована и должна быть практически способна к реализации. Уже вчера нужно было думать, к какой модели экономики мы должны прийти, а не жить в системе глобального управления. В ней нам ничего хорошего не светит, кроме того, как нести бремя глобального кризиса на плечах нашего народа. А надо думать, как выйти из него, воспользовавшись ситуацией. Надо перейти к своей автономной системе управления экономикой в интересах живущих в нашей стране граждан, когда бремя санкций, ненависти к России настолько сильны», - отметила Ведута.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие американским банкам обрабатывать транзакции крупных российских банков в случае «вторжения России на Украину». Запрет на расчеты в долларах может стать самой чувствительной санкционной мерой для российской экономики, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший глава Центробанка Сергей Дубинин.

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ФОТО: РИА Новости
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