«Сейчас не время»: Экс-замгенсека ООН оценил условия для переговоров России и Украины

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к диалогу даже без предварительных условий. Орджоникидзе считает, что сейчас неподходящее время для любых переговоров между странами.

«У нас какая-то разноголосица. Много противоречивых позиций. Дмитрий Песков сказал, что он не видит сейчас возможностей для переговоров, поскольку Украина выдвинула неприемлемые условия, и опять повторил формулу про достижение целей СВО. Считаю, что переговоры нужно вести с позиции силы, когда будут конкретные результаты спецоперации. Пока их нет, то, о чем говорить? Пока не вижу оснований для проведения серьезных переговоров», - сказал Орджоникидзе.