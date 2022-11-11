«Сейчас не время»: Экс-замгенсека ООН оценил условия для переговоров России и Украины

Сергей Орджоникидзе сказал НСН, что переговоры с Украиной надо начинать при конкретных результатах спецоперации, а их сейчас нет.


Переговоры с Украиной с позиции силы сейчас вести не получится, так как конкретных результатов спецоперации нет, заявил НСН бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к диалогу даже без предварительных условий. Орджоникидзе считает, что сейчас неподходящее время для любых переговоров между странами.

«У нас какая-то разноголосица. Много противоречивых позиций. Дмитрий Песков сказал, что он не видит сейчас возможностей для переговоров, поскольку Украина выдвинула неприемлемые условия, и опять повторил формулу про достижение целей СВО. Считаю, что переговоры нужно вести с позиции силы, когда будут конкретные результаты спецоперации. Пока их нет, то, о чем говорить? Пока не вижу оснований для проведения серьезных переговоров», - сказал Орджоникидзе.

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Собеседник НСН назвал неприемлемыми для Москвы требования Киева, выполнение которых позволит сторонам договориться.

«Позиция Украины и стоящими за ней США заключается в выводе наших войск со всех территорий, а как мы выведем, если мы их признали частью России? С точки зрения юридический – это невозможно, да и с политической тоже. Наше руководство не может на это пойти, это наша территория. Получается интересная вещь, коли это наша территория, то происходящее можно расценить, как агрессию наших территорий. Поэтому я не знаю, о чем говорит Рябков», - отметил Орджоникидзе.

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Также он считает нецелесообразным искать посредников среди других стран для проведения переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, третьи страны будут искать политические выгоды для себя, но в вопросах обмена пленными, гуманитарного характера их можно привлекать.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз все больше втягивается в конфликт на Украине. Политик отметил, что задача Будапешта — добиться заключения соглашения о прекращении огня на Украине и начала мирных переговоров как можно скорее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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