Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской компании Focaldata.
Согласно результатам опроса, политику, проводимую главой Белого дома, в настоящее время одобряют лишь 33%. Прежний показатель был на уровне 35%. Кроме того, уровень поддержки Трампа среди избирателей, голосующих за Республиканскую партию, достиг антирекорда и спикировал к 72%, пишет Financial Times.
По данным источника, большинство респондентов оказалось недовольно торговой политикой США и пошлинами, которые для жителей страны обернулись ростом стоимости жизни. Отмечается, что две трети опрошенных считают, что экономика Штатов пошла неверным курсом.
При этом около 60% назвали Трампа виновником ухудшения их финансового положения. Тарифной политикой в отношении Канады оказались недовольны 56% респондентов.
Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер не исключил, что в 2028 году будет бороться за пост главы государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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