Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного минимума

По данным источника, большинство респондентов оказалось недовольно торговой политикой США и пошлинами, которые для жителей страны обернулись ростом стоимости жизни. Отмечается, что две трети опрошенных считают, что экономика Штатов пошла неверным курсом.

При этом около 60% назвали Трампа виновником ухудшения их финансового положения. Тарифной политикой в отношении Канады оказались недовольны 56% респондентов.

Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер не исключил, что в 2028 году будет бороться за пост главы государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».