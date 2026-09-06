В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили локомотив поезда
В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА ВСУ был поврежден локомотив поезда. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
ЧП случилось в Чертковском районе.
Политик рассказал, что в связи с произошедшим семь пассажирских поездов задержаны. Опоздание составляет примерно три часа, уточнил губернатор, добавив, что на мечте ЧП работают спецслужбы.
Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в городе ввели режим ЧС в границах территорий, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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